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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
4752
Время на прочтение
1 мин

Ушла из дома и не вернулась: в Днепре обнаружили мертвой девочку

В Днепре 14-летнюю девочку искали с 5 июля. Она ушла из дома и больше не вернулась.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Полиция обнаружила тело ребенка

Полиция обнаружила тело ребенка / © autotheme.info

Сегодня, 6 июля, в Днепре обнаружили мертвой 14-летнюю девушку. Накануне она ушла из дома и не вернулась.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

«5 июля около 15.00 девочка ушла с места жительства в Слобожанском районе города и домой не вернулась», — отметили в ведомстве.

Впоследствии правоохранители уточнили, что девочку обнаружили мертвой.

Ранее сообщалось, что Калуше мать подозревается в убийстве своего 3-летнего ребенка. Вероятно, у женщины было обострение психического расстройства.

Как стало известно, полицию вызвали соседи, услышав крики и плач. Однако дверь никто не открыл. Квартиру женщина арендовала, поэтому правоохранителям пришлось связаться с владельцем дома, чтобы тот отпер дверь. Ребенок уже был мертв.

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Дата публикации
Количество просмотров
4752
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