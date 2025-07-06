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- Украина
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Ушла из дома и не вернулась: в Днепре обнаружили мертвой девочку
В Днепре 14-летнюю девочку искали с 5 июля. Она ушла из дома и больше не вернулась.
Сегодня, 6 июля, в Днепре обнаружили мертвой 14-летнюю девушку. Накануне она ушла из дома и не вернулась.
Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.
«5 июля около 15.00 девочка ушла с места жительства в Слобожанском районе города и домой не вернулась», — отметили в ведомстве.
Впоследствии правоохранители уточнили, что девочку обнаружили мертвой.
Ранее сообщалось, что Калуше мать подозревается в убийстве своего 3-летнего ребенка. Вероятно, у женщины было обострение психического расстройства.
Как стало известно, полицию вызвали соседи, услышав крики и плач. Однако дверь никто не открыл. Квартиру женщина арендовала, поэтому правоохранителям пришлось связаться с владельцем дома, чтобы тот отпер дверь. Ребенок уже был мертв.