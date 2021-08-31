Устроил стрельбу в Умани: суд избрал меру пресечения жителю Израиля

Мужчина схватился за пистолет и открыл стрельбу во время конфликта.

Гражданину Израиля, устроившему стрельбу в Умани, суд избрал меру пресечения. Мужчину будут содержать под стражей.

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Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Черкасской области.

Инцидент произошел 24 августа в Умани. Как выяснили правоохранители, между пострадавшим и сожительницей злоумышленника возник конфликт, в ходе которого 33-летний гражданин Израиля совершил два выстрела из пистолета.

Сейчас стрелку объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и начали уголовное производство по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми боеприпасами или взрывчатыми веществами).

"По ходатайству следственных Уманского районного управления полиции и по процессуального руководства Уманской окружной прокуратуры, Уманский горрайонный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога", — сообщают в пресс-службе полиции.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в одном из развлекательных заведений Ровно произошла массовая драка с поножовщиной. С ножевыми ранениями госпитализировали 19-летнего юноши.

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