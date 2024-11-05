Увеличение случаев СЗЧ в Украине: обозреватель объяснил причины

На уровне судебной власти есть официальная огласка о количестве дел, связанных с СЗЧ.

Проблема самовольного ухода частей в Украине имеет довольно значительные объемы. Все чаще бригады обращаются к военным с призывами вернуться в службу. Речь идет, в частности, о 47 и 53 отдельных механизированных бригадах и 3 отдельных штурмовой бригадах.

Об этом в эфире "Радио NV" сказал военный обозреватель Денис Попович.

По его словам, все эти публичные обращения – это свидетельство того, что эта проблема приобретает достаточно широкое развитие, к сожалению.

"И эта проблема широка – она не только в том, что какой-то командир кого-то оскорбил. Хотя и в этом тоже – это, возможно, некомпетентность командования. То, что неправильно направляют людей на выполнение боевых задач, не учитывают потребности, особенности местности, ситуации" при выполнении боевых задач", – отметил Попович.

Кроме того, есть немотивированность людей, которых забирают в армию. К примеру, кого нашли на улице, не спросив, здоров ли он вообще.

"А он не хочет служить. В широком смысле не хочет служить. Но его взяли, завели в передний край. Без мотивации человек и воевать не хочет. И здесь куча таких факторов – и отсутствие законных переводов", – объяснил обозреватель.

Обозреватель утверждает, что все это "верхушка айсберга" накопившихся проблем.

"И пока нет решения этого "сверху" — улучшение процедуры переводов, лучшая "клиентоориентированность" процедуры мобилизации и т.п., бригады вынуждены решать это "снизу". Предлагать людям возвращаться, говорить, что ситуация будет учтена, все проблемы будут улажены. И человек сможет вернуться в строя этих бригад без юридических последствий, поскольку людей просто не хватает", — подытожил Попович.

Напомним, в Украине есть тенденция к увеличению зарегистрированных фактов СЗЧ, дезертирству и неисполнению приказов военнослужащими. По словам, председателя Верховного Суда, ситуация угрожающая.

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