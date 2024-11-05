СБУ задержала корректировщика дронов, который наводил вражеские удары по Николаеву и Одессе

После начала полномасштабного вторжения агент получил предложение сотрудничать с ФСБ, обещая «эвакуацию» в Россию.

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который действовал в Николаеве и Одессе, готовя координаты для ракетно-дроновых атак на эти города. Предателем оказался военный пенсионер из Николаевщины, который попал под внимание российских спецслужб еще до начала войны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

После начала вторжения он получил предложение от кадрового сотрудника ФСБ о сотрудничестве в обмен на эвакуацию в Россию. Агент разведывал локации сил обороны и проводил доразведку после атак, пытаясь найти новых кандидатов для формирования агентурной сети.

СБУ задокументировала его преступления и задержала, изъяв мобильные телефоны и сим-карты. Мужчине выдвинули подозрение за государственную измену в условиях военного положения, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала корректировку ФСБ, которая с помощью селфи приводила вражеские ракеты в Харьков.

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