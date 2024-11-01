Уволили главного инспектора Минобороны — СМИ

Экс-глава ВМС Воронченко потерял должность главного инспектора Минобороны.
Экскомандующего ВМС адмирала Игоря Воронченко уволили с должности главного инспектора Министерства обороны Украины.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в Минобороны.
Приказ об увольнении якобы подписан 31 октября 2024 года. Воронченко зачислен в распоряжение министра обороны.
О мотивах отставки в МОУ не уточнили.
Напомним, 19 сентября нардепка Марианна Безугла также сообщала, что Игорь Воронченко был уволен. "По требованию Сырского Умеров вчера (18 сентября — ред.) уволил главного инспектора Министерства обороны Украины Игоря Воронченко сразу после того, как тот доложил на Ставке о катастрофической ситуации с подготовкой в учебных центрах ВСУ. Откровенный и детальный доклад Воронченко поразил всех и вызвал гнев у Сырского", — написала депутат.
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