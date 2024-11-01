Звільнили головного інспектора Міноборони - ЗМІ

Екскомандувача ВМС адмірала Ігоря Воронченка звільнили з посади головного інспектора Міністерства оборони України.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у Міноборони.

Наказ про звільнення нібито підписано 31 жовтня 2024 року. Воронченко зарахований в розпорядження міністра оборони.

Про мотиви відставки в МОУ не уточнили.

Нагадаємо, 19 вересня нардепка Мар'яна Безугла також повідомляла, що Ігоря Воронченка було звільнено. "На вимогу Сирського Умєров вчора (18 вересня - ред.) звільнив головного інспектора Міністерства оборони України Ігоря Воронченка одразу після того, як той доповів на Ставці про катастрофічну ситуацію з підготовкою в навчальних центрах ЗСУ. Відверта й детальна доповідь Воронченка вразила всіх і викликала неабиякий гнів у Сирського", — написала депутатка.

Читайте також: