В Центрах массовой вакцинации от коронавируса будут прививать другим препаратом: детали

В Центрах массовой вакцинации от коронавируса будут прививать другим препаратом: детали

Минздрав готовит изменения в работу Центров массовой вакцинации от коронавируса.

В Украине вскоре изменят организацию прививок в Центрах массовой вакцинации от коронавируса, которые открывают для ускорения темпов иммунизации. В частности, в планах Минздрава изменить китайскую CoronaVac на другой препарат.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время пресс-конференции, которая была 23 июня во время форума "Украина 30".

Глава Минздрава напомнил, что сейчас для прививки организованных коллективов и украинцев в Центрах используется китайская вакцина CoronaVac.

"В дальнейшем будет немного изменена организация самого процесса, в частности, что касается той вакцины, которая будет использоваться в прививочных центрах и для вакцинации организованных коллективов. Но это мы анонсируем после того, как это изменение произойдет", — заявил Виктор Ляшко.

Также читайте Вакцинация в Украине: как на этой неделе в Киеве будут работать центры прививки

По его словам, Минздрав планирует "проведение вакцинации таким образом, чтобы предотвратить большое количество программных ошибок и обеспечить холодовую цепь, чтобы прививки были безопасными и эффективными для всех".

Как сообщалось, китайская фармкомпания Sinovac поставит в Украину еще 5,325 млн доз вакцины CoronaVac от COVID-19. Препарат должен поступить в июле.

Напомним, в Киеве открыто запись на массовую вакцинацию в МВЦ на 24-27 июня.

Впервые 29 и 30 мая в Киеве, Львове и Одессе начали работать центры массовой вакцинации. Там делают прививки против коронавируса людям из "списка ожидания".

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости мира: Украина получит партию вакцин от США, а на Кубе тестируют свой препарат от COVID

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку