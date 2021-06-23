У Центрах масової вакцинації від коронавірусу щеплюватимуть іншим препаратом: деталі

МОЗ готує зміни до роботи Центрів масової вакцинації від коронавірусу.

В Україні незабаром змінять організацію щеплень у Центрах масової вакцинації від коронавірусу, які відкривають для пришвидшення темпів імунізації. Зокрема, у планах МОЗ змінити китайську CoronaVac на інший препарат.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час пресконференції, яка була 23 червня під час форуму "Україна 30".

Голова МОЗ нагадав, що нині для щеплення організованих колективів і українців у Центрах використовується китайська вакцина CoronaVac.

"Надалі буде трохи змінена організація самого процесу, зокрема, що стосується тієї вакцини, яка буде використовуватися у вакцинальних центрах і для вакцинації організованих колективів. Але це ми анонсуємо після того, як ця зміна відбудеться", - заявив Віктор Ляшко.

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З його слів, МОЗ планує "проведення вакцинації таким чином, щоб запобігти великій кількості програмних помилок і забезпечити холодовий ланцюг, щоб щеплення були безпечними і ефективними для всіх".

Як повідомлялося, китайська фармакологічна компанія Sinovac поставить до України ще 5,325 млн доз вакцини CoronaVac від COVID-19. Препарат має надійти у липні.

Нагадаємо, у Києві відкрито запис на масову вакцинацію до МВЦ на 24-27 червня.

Уперше 29 та 30 травня у Києві, Львові та Одесі почали працювати центри масової вакцинації. Там роблять щеплення проти коронавірусу людям зі "списку очікування".

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