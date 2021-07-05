В Черкассах двое иностранцев устроили стрельбу

Словесный конфликт между двумя мужчинами перерос в вооруженный.
В Черкассах двое мужчин устроили стрельбу. Одного из стрелков задержали правоохранители.
Об этом сообщают в пресс-служба Нацполиции Черкасской области.
Вчера, около 21:10 в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Самуила Кошки. Прибывшие на вызов правоохранители, задержали одного из участников конфликта с оружием. Предварительно известно, что конфликт произошел между двумя иностранцами. Пострадавших в результате стрельбы нет.
"Собранные сведения по данному факту будут зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет дана правовая квалификация. Полицейские проводят проверку на законность получения разрешения, приобретение, хранение и ношение оружия. Также, миграционная служба проверяет законность нахождения лиц в Украине ", — отметили в полиции.
Напомним, что в России в городе Балаково Саратовской области трехлетний ребенок играл с пистолетом и выстрелил себе в лицо.