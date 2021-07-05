У Черкасах двоє іноземців влаштували стрілянину

Словесний конфлікт між двома чоловіками переріс у збройний.

У Черкасах двоє чоловіків влаштували стрілянину. Одного зі стрільців затримали правоохоронці.

Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції Черкаської області.

Вчора, близько 21:10 години до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Самійла Кішки. Правоохоронці, які прибули на виклик, затримали одного із учасників конфлікту зі зброєю. Попередньо відомо, що конфлікт стався між двома іноземцями. Постраждалих внаслідок стрілянини немає.

"Зібрані відомості за цим фактом будуть зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Проводиться перевірка, за результатами якої цій події буде надана правова кваліфікація. Поліцейські проводять перевірку на законність отримання дозволу, придбання, зберігання та носіння зброї. Також, міграційна служба перевіряє законність перебування осіб в Україні", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, що у Росії в місті Балаково Саратовської області трирічна дитина гралася з пістолетом і вистрілила собі в обличчя.

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