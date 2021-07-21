В Чернигове на реке катер сбил пловца (видео)

Мужчину с травмами госпитализировали.

В Чернигове на реке Десна моторная лодка сбил плавника. В результате пострадавшего доставили в больницу, а водителю плавсредства грозит наказание.

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Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Черниговской области.

В полицию позвонили очевидцы и сообщили, что во время плавания в реке Десна на человека наехал катер.

Правоохранители изъяли запись с камеры наружного видеонаблюдения и с мобильного телефона одного из свидетелей. На кадрах видно, как моторная лодка наехал на человека, который плыл, а также видно, что свидетели происшествия общались с водителем лодки, а когда тот услышал, что сбил человека — просто уехал.

Правоохранители уже имеют информацию о личности и транспортного средства, причастных к этому инциденту. Установлены свидетели происшествия.

"Сейчас пострадавший находится в медицинском учреждении. После завершения лечения будет назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Полиция открыла производство по статье 291 Уголовного кодекса Украины — нарушение действующих на транспорте правил, если это повлекло тяжкие последствия. Максимальная санкция наказание — лишение свободы на срок до пяти лет ", — сообщили в полиции.

Напомним, что в Днепре суд приговорил к пяти годам тюрьмы водителя, который сбил на пешеходном переходе женщину, после чего скрылся с места аварии.

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