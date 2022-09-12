В Черном море заметили жуткий торнадо: фото

В соцсетях сообщают о торнадо в Черном море.

По словам пользователей, атмосферное явление образовалось в Черном море, по предварительным данным, его заметили поближе к Николаевской области.

Информацию и фото торнадо обнародовал сегодня, 12 сентября, канал "Труха Україна" в Telegram.

"В Черном море образовался смерч. По предварительной информации, он был замечен ближе к Николаевской области", — говорится в сообщении.

Напомним, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что понедельник, 12 сентября, будет влажным, облачным, с периодическими дождями.

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