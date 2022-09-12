У Чорному морі помітили моторошний торнадо: фото

У соцмережах повідомляють про торнадо у Чорному морі.

За словами користувачів, атмосферне явище утворилося в Чорному морі, за попередніми даними, його помітили ближче до Миколаївської області.

Інформацію та фото торнадо оприлюднив сьогодні, 12 вересня, канал "Труха Україна" в Telegram.

"У Чорному морі утворився смерч. За попередньою інформацією, він був помічений ближче до Миколаївської області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко спрогнозувала, що понеділок, 12 вересня, буде вологим, хмарним, з періодичними дощами.

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