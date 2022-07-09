Вчені пояснили, що відбувається всередині торнадо

Якби спеціалісти розмістили камери на шляху торнадо, вони або були б пошкоджені сильним вітром та уламками, що кружляють, або засохли б від бруду і води.

Про це пише The Grunge.

Однак експерти мають деякі ідеї про внутрішню структуру торнадо, отримані за допомогою інструментів - мобільними доплерівськими радіолокаторами. Фахівці здатні керувати цими складними інструментами поряд із торнадо, але зупинятися на безпечній відстані.

Так експерти дізналися, що в центрі торнадо часто є вільна зона або принаймні зона, вільна від дощу та сміття. Тут також дмуть дуже сильні вертикальні вітри, які іноді досить сильні, щоб здувати дорожнє покриття з доріг.

Цей вільний простір оточений кільцем сильного дощу й уламків, що зазвичай рухаються назовні, у бік від центру торнадо. Ділянки зливи, що перебувають трохи далі від торнадо, зі свого боку, іноді спіралеподібно закручуються всередину до ділянки обертання, подібно до спіральних смуг, які простягаються назовні.

Учені також дізналися, що багато торнадо насправді не спускаються з хмари на землю. Скоріше вони утворюються на землі та швидко піднімаються вгору. Найчастіше менш ніж за хвилину.

Кількома регіонами США промчали торнадо

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