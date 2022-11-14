В Днепре на новогодних украшениях для города украли 5,4 млн гривен

В прошлом году самая дорогая новогодняя елка Украины была именно в Днепре.

В Днепре сообщили о подозрении директору одного из коммунальных предприятий городского совета по факту хищения средств в особо крупных размерах – 5,4 млн гривен на закупке новогодних украшений.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Так, КП объявило тендер о закупке новогодних изделий и иллюминационного оборудования для нужд города. Ожидаемая стоимость товаров была преднамеренно завышена, чтобы украсть бюджетные средства. Руководство предприятия обеспечило победу в тендере подконтрольной столичной фирме, которая через посредника поставила новогодние украшения по завышенным ценам.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Ранее в рамках этого уголовного производства также сообщили о подозрении директору фирмы-поставщику.

Напомним, в прошлом году самая дорогая новогодняя елка была установлена не в столице, а именно в Днепре. Там на нее, а также украшения, иллюминацию и подарки потратили 75 миллионов.

Быть или не быть: будут ли устанавливать в Киеве главную елку Украины

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