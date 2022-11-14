У Дніпрі на новорічних прикрасах для міста вкрали 5,4 млн гривень

Минулого року найдорожча новорічна ялинка України була саме в Дніпрі.

У Дніпрі повідомили про підозру директору одному з комунальних підприємств міської ради за фактом розкрадання коштів у особливо великих розмірах - 5,4 млн гривень на закупівлі новорічних прикрас.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Так, КП оголосило тендер щодо закупівлі новорічних виробів та ілюмінаційного обладнання для потреб міста. Очікувана вартість товарів була умисно завищена, щоб вкрасти бюджетні кошти. Керівництво підприємства забезпечило перемогу у тендері підконтрольній столичній фірмі, яка через посередника поставила новорічні прикраси за завищеними цінами.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Раніше в межах цього кримінального провадження також повідомлено про підозру директору фірми-постачальнику.

Нагадаємо, минулого року найдорожча новорічна ялинка була встановлена не в столиці, а саме у Дніпрі. Там на неї, а також прикраси, ілюмінацію та подарунки витратили аж 75 мільйонів.

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