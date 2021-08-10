В Днепре отец на авто сбил собственного сына

Подростка и его подругу доставили в больницу.

В Днепре произошло ДТП с участием легковушки и мопеда. В результате пострадали двое подростков.

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Об этом сообщает "Наш город".

Вчера, 9 августа, в Днепре на улице Метростроевская произошло ДТП. Автомобиль Chevrolet и мопед ехали в одном направлении. В какой-то момент водитель мопеда решил развернуться и в него влетела легковушка.

За рулем Chevrolet в тот момент был отец мопедиста. 16-летнего водителя мопеда и его 16-летнюю девушку с многочисленными ушибами увезли в больницу им. Руднева.

На месте происшествия работали правоохранители.

Напомним, что в Днепре водитель мопеда и его девушка попали в ДТП. Очевидец ДТП позвонил на "103", но диспетчер ему нахамила и бросила трубку.

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