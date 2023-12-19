В Днепре запускают City Express – маршрут, график и стоимость билета

"Укрзализныця" запускает в Днепре City Express по примеру Киева.
В Днепре с 20 декабря заработает аналог Kyiv City Express – поезд соединит город с пригородом и городами-сателлитами.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
На первом этапе Dnipro City Express будет курсировать по маршруту Днепр – Каменское и останавливаться на станциях Горяиново, Деевка, Сухачевка и Запорожье-Каменское.
График движения:
- из Днепра поезда будут отправляться в 5:14 (кроме выходных), 6:20, 10:00, 11:30 (кроме выходных), 15:40, 17:10 (кроме выходных), 19:10;
- из Каменского поезда будут отправляться в 6:14 (кроме выходных), 9:00, 11:26, 12:42 (кроме выходных), 16:41, 19:12 (кроме выходных), 20:14.
Как отметили в УЗ, время в пути по обоим направлениям от начальной до конечной станции составит примерно 40 минут, а стоимость – от 12 до 18 гривен.
"На маршруте будут курсировать восстановленные на мощностях "Укрзализныци" электропоезда серии ЭПЛ2Т. Они оснащены пандусами, местами для проезда людей с инвалидностью и инклюзивными туалетами, навигацией со шрифтом Брайля, местами для велосипедов, а еще – портами Type-C и USB для зарядки гаджетов", – говорится в сообщении.
Билеты можно приобрести в чат-боте "Укрзализныци".
Напомним, в "Укрзализныце" анонсировали новый маршрут.
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