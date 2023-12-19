У Дніпрі запускають City Express – маршрут, графік та вартість квитка

У Дніпрі від 20 грудня запрацює аналог Kyiv City Express – поїзд з'єднає місто з передмістям та містами-сателітами.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

На першому етапі Dnipro City Express курсуватиме за маршрутом Дніпро – Кам'янське і зупинятиметься на станціях Горяїнове, Діївка, Сухачівка та Запоріжжя-Кам'янське.

Графік руху:

з Дніпра поїзди відправлятимуться о 5:14 (крім вихідних), 6:20, 10:00, 11:30 (крім вихідних), 15:40, 17:10 (крім вихідних), 19:10;

з Камʼянського поїзди відправлятимуться о 6:14 (крім вихідних), 9:00, 11:26, 12:42 (крім вихідних), 16:41, 19:12 (крім вихідних), 20:14.

Як зазначили в УЗ, час в дорозі в обох напрямках від початкової до кінцевої станції складе приблизно 40 хвилин, а вартість – від 12 до 18 гривень.

У Дніпрі запускають City Express / Фото: Укрзалізниця

"На маршруті курсуватимуть відновлені на потужностях "Укрзалізниці" електропоїзди серії ЕПЛ2Т. Вони оснащені пандусами, місцями для проїзду людей з інвалідністю та інклюзивні вбиральні, навігацією з шрифтом Брайля, місцями для велосипедів, а ще – портами Type-C та USB для зарядки гаджетів", - йдеться у повідомленні.

Квитки можна придбати в чат-боті "Укрзалізниці".

Нагадаємо, в "Укрзалізниці" анонсували новий маршрут.

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