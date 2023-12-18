"УЗ" призначила Різдвяний експрес: де буде курсувати ретро-поїзд

"Укрзалізниця" цього року знову призначає Різдвяний експрес. Ретро-поїзд на паровозній тязі кілька днів буде курсувати у Києві та Львові.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Різдвяні експреси курсуватимуть у Києві та Львові 23, 24, 30, 31 грудня. У Києві відправлятимуться двічі на день: о 10:27 та о 12:40. У Львові - тричі на день: о 10:05, о 13:00 та о 15:20.

"На пероні пасажирів зустріне професійний фотограф, який зробить безкоштовні фото біля історичного паровоза, а у вагонах очікуватиме розважальна програма для дітей, смаколики та подарунки. У разі повітряної тривоги поїзди "Укрзалізниці", як завжди, продовжать курсувати за розкладом, але дитячі заходи перемістяться з перонів у вагони та укриття", - наголосили в "УЗ".

Зазначається, що квитки можна придбати у застосунку та чат-ботах "Укрзалізниці":

для Києва: за запитом Київ-Пасажирський — Київ-Казковий;

для Львова: за запитом Львів — Львів-Казковий.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" запустила "лижний експрес". "УЗ" призначила швидкісний потяг Інтерсіті+ №743 сполученням Київ — Славське.

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