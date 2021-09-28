В Донецкой области у нетрезвого мужчины отобрали 2-месячного младенца

Мужчина спал после выпитого, а за ребенком никто не ухаживал.

В Мирнограде Донецкой области у пьяного мужчины отобрали двухмесячного ребенка.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

В Мирнограде Донецкой области в полицию обратилась местная жительница и сообщила, что ее дочь уехала в другой город на операцию, оставив ее двухмесячную внучку на своего сожителя. Женщина не смогла попасть в квартиру родственников и переживала за ребенка.

"Заявитель пришла проведать внучку, но дверь ей не открыли, все попытки попасть внутрь помещения были напрасными. На адрес были вызваны работники ГСЧС, которые открыли двери", — сообщают в пресс-службе Национальной полиции.

В квартире нашли нетрезвого мужчину, который спал, а младенец находился в другой комнате без присмотра.

Правоохранители изъяли ребенка и отвезли ее в больницу на обследование. После осмотра врачей девочку забрала бабушка, которая будет за ней ухаживать до возвращения матери.

"Теперь эта семья будет постоянно под наблюдением инспекторов ювенальной превенции полиции Мирнограда. Правовая оценка данном случае будет предоставлена правоохранителями после возвращения матери ребенка домой из медицинского учреждения", — сообщают в полиции.

Напомним, что в Херсоне разыскали 6-летнего Давида Кузнецова. Мальчик исчез вчера вечером, поэтому искать ребенка отправились правоохранители и волонтеры.

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