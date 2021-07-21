В Донецкой области вспыхнул коксохимический завод

Спасатели потушили пожар и производственный процесс не останавливался.

В Донецкой области на Авдеевском коксохимическом заводе произошел пожар, загорелась конвейерная лента коксового цеха №1.

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Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС Украины.

"По прибытию бойцами ГСЧС установлено, что горит транспортерная лента на территории коксового цеха №1 на высоте 20 м длиной 70 м. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Производственный процесс не приостановлен. Пожар локализован", — сообщили в ГСЧС.

Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, что в Ровенской области Днем 20 июля произошла авария на заводе "Ривнеазот".

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