В Донецкой области вспыхнул коксохимический завод

Спасатели потушили пожар и производственный процесс не останавливался.
В Донецкой области на Авдеевском коксохимическом заводе произошел пожар, загорелась конвейерная лента коксового цеха №1.
Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС Украины.
"По прибытию бойцами ГСЧС установлено, что горит транспортерная лента на территории коксового цеха №1 на высоте 20 м длиной 70 м. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Производственный процесс не приостановлен. Пожар локализован", — сообщили в ГСЧС.
Причины возгорания устанавливаются.
Напомним, что в Ровенской области Днем 20 июля произошла авария на заводе "Ривнеазот".