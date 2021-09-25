В ДТП в Польше погиб молодой украинец: видео

В ДТП в Польше погиб молодой украинец: видео

После аварии мужчину пытались реанимировать спасатели, но, к сожалению, тщетно.

В ДТП в Польше погиб украинец. Авария произошла вчера, 24 сентября, в населенном пункте Лигота, на юго-западе страны.

Об этом сообщает местное издание olesnica.naszemiasto.pl.

Отмечается, что мужчине на вид около 30 лет.

После аварии его пытались реанимировать спасатели, но, к сожалению, тщетно.

"Предварительные выводы свидетельствуют о том, что он, возможно, не был пристегнут ремнем безопасности или двигался слишком быстро", — рассказали правоохранители.

Впрочем, пока неизвестно, был ли он за рулем автомобиля. Это устанавливают следователи.

Также сообщается, что вместе с погибшим путешествовали и другие граждане Украины. Они не получили серьезных травм.

Напомним, Дмитрия Никифоренко, который погиб при загадочных обстоятельствах в польском городе Вроцлав, вернули в Украину только через две недели и с большим количеством грима на лице. Об этом рассказал его отец.

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