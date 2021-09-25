У ДТП в Польщі загинув молодий українець: відео

У ДТП в Польщі загинув молодий українець: відео

Після автотрощі чоловіка намагалися реанімувати рятувальники, але, на жаль, марно.

У ДТП в Польщі загинув українець. Аварія трапилася вчора, 24 вересня, в населеному пункті Лігота, що на південному заході країни.

Про це повідомляє місцеве видання olesnica.naszemiasto.pl.

Зазначається, що чоловікові на вигляд близько 30 років.

Після автотрощі його намагалися реанімувати рятувальники, але, на жаль, марно.

"Попередні висновки свідчать про те, що він, можливо, не був пристебнутий пасом безпеки або рухався занадто швидко", - розповіли правоохоронці.

Утім, наразі невідомо, чи був чоловік за кермом автомобіля. Це встановлюють слідчі.

Також повідомляється, що разом із загиблим подорожували й інші громадяни України. Вони не зазнали серйозних травм.

Нагадаємо, Дмитра Никифоренка, який загинув за загадкових обставин у польському місті Вроцлав, повернули в Україну тільки через два тижні і з великою кількістю гриму на обличчі. Про це розповів його батько.

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