В Европе осудили российские "выборы" в Крыму

Европейский Союз осудил проведение РФ "местных выборов" во временно аннексированном Крыму и Севастополе, состоявшихся 6-8 сентября.

Об этом заявил спикер внешнедипломатической службы ЕС Петер Стано.

По его словам, ЕС не признает "голосование" в Крыму и результаты. "Выборы" он назвал ничтожными, а также "не могут иметь юридических последствий".

"Руководство России и ответственные за организацию этих нелегитимных действий будут привлечены к ответственности… Спустя более 10 лет после вторжения России и попытка противоправной аннексии Крыма ЕС подчеркивает свою позицию: Крым – это Украина", – заявил Стано.

Также так называемые местные выборы осудили и в Совете Европы, а также выразили поддержку Украине. Глава Конгресса органов местных и региональных властей СЕ Марк Кольс назвал такие действия Москвы незаконными.

"Результаты этих выборов не могут признаваться, как и выборы в самой России, которые не были ни свободными, ни честными. Подчеркиваю непреклонную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ. Крым – это Украина", – заявил он.

Напомним, в Крыму с 6 по 8 сентября оккупанты провели так называемые "местные выборы", чтобы сформировать подконтрольные Кремлю региональные "органы власти". В украинском МИДе заявили, что считают проведение "выборов" нелегитимными, ведь они стали фарсом и их проведение на оккупированных территориях является нарушением международного права.

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