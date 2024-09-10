У Європі засудили російські "вибори" в Криму

Європейський Союз засудив проведення РФ "місцевих виборів" в тимчасово анексованому Криму та Севастополі, які відбулися 6-8 вересня.

Про це заявив речник зовнішньодипломатичної служби ЄС Петер Стано.

З його слів, ЄС не визнає "голосування" в Криму та результати. "Вибори" він назвав нікчемними, а також такими, що "не можуть мати юридичних наслідків".

"Керівництво Росії та відповідальні за організацію цих нелегітимних дій будуть притягнені до відповідальності… Через понад 10 років після вторгнення Росії і спробу протиправної анексії Криму ЄС підкреслює свою позицію: Крим – це Україна", – заявив Стано.

Також так звані "місцеві вибори" засудили і в Раді Європи, а також висловили підтримку Україні. Очільник Конгресу органів місцевої та регіональної влади РЄ Марк Кольс назвав такі дії Москви що незаконними.

"Результати цих виборів не можуть визнаватися, як і вибори у самій Росії, які не були ані вільними, ані чесними. Підкреслюю непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів. Крим – це Україна", – заявив він.

Нагадаємо, у Криму від 6 до 8 вересня окупанти провели так звані "місцеві вибори", щоб сформувати підконтрольні Кремлю регіональні "органи влади". В українському МЗС заявили, що вважають проведення "виборів" нелегітимними, адже вони стали фарсом і їх проведення на окупованих територіях є порушенням міжнародного права.

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