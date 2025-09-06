В ГУР анонсировали новые обмены пленными

Обмен пленными / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Реклама

В ГУР сообщили, что новые обмены пленными планируются и готовятся. В ближайшее время будут следующие мероприятия.

Об этом сказал спикер ГУР МО Андрей Юсов в интервью «Новости Live».

По словам Юсова, Украина прилагает максимум усилий по освобождению пленных. Он анонсировал дальнейшие обмены.

Реклама

"Планируются и готовятся", - подчеркнул Юсов.

Он добавил, что идет реализация договоренностей в Стамбуле.

«Тогда второй Стамбул — это возвращение тяжелобольных и тяжелораненых, всех, а также молодых защитников. Этот тысячный не закрыт, то есть реализация будет продолжаться», — отметил представитель ГУР.

Он добавляет, что начались реализации договоренностей по условно третьему Стамбулу. Параллельно идут плановые обмены. 68 обменов за период полномасштабной войны произошли.

Реклама

"И не просто планируются, а готовятся, приблизительно, в ближайшее время, обязательно, будут следующие мероприятия", - заключил Юсов.

Напомним, в воскресенье, 24 августа, в День Независимости состоялся очередной обмен пленными между Украиной Россией.

«Обмены продолжаются. И возможно, это благодаря нашим воинам, которые пополняют обменный фонд для Украины. Нашей команде, работающей каждый день. Партнерам помогающим. Спасибо ОАЭ за помощь. Благодарю всех, кто своей работой дает возможность, чтобы наши люди возвращались», — сказал глава государств.

Среди уволенных, в частности:

Реклама