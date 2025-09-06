- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 272
- Время на прочтение
- 2 мин
В ГУР анонсировали новые обмены пленными
В ГУР сообщили, что впереди новые обмены пленными.
В ГУР сообщили, что новые обмены пленными планируются и готовятся. В ближайшее время будут следующие мероприятия.
Об этом сказал спикер ГУР МО Андрей Юсов в интервью «Новости Live».
По словам Юсова, Украина прилагает максимум усилий по освобождению пленных. Он анонсировал дальнейшие обмены.
"Планируются и готовятся", - подчеркнул Юсов.
Он добавил, что идет реализация договоренностей в Стамбуле.
«Тогда второй Стамбул — это возвращение тяжелобольных и тяжелораненых, всех, а также молодых защитников. Этот тысячный не закрыт, то есть реализация будет продолжаться», — отметил представитель ГУР.
Он добавляет, что начались реализации договоренностей по условно третьему Стамбулу. Параллельно идут плановые обмены. 68 обменов за период полномасштабной войны произошли.
"И не просто планируются, а готовятся, приблизительно, в ближайшее время, обязательно, будут следующие мероприятия", - заключил Юсов.
Напомним, в воскресенье, 24 августа, в День Независимости состоялся очередной обмен пленными между Украиной Россией.
«Обмены продолжаются. И возможно, это благодаря нашим воинам, которые пополняют обменный фонд для Украины. Нашей команде, работающей каждый день. Партнерам помогающим. Спасибо ОАЭ за помощь. Благодарю всех, кто своей работой дает возможность, чтобы наши люди возвращались», — сказал глава государств.
Среди уволенных, в частности:
журналисты Дмитрий Хилюк и Марк Калиуш, незаконно задержанные оккупантами в 2022 и 2023 годах;
медик Сергей Ковалев из батальона «Госпитальеры», спасавший жизнь защитников и гражданских во время осады на заводе «Азовсталь»;
эксмер Херсона Владимир Николаенко, не пошедший на сотрудничество с оккупантами.