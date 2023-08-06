В Хмельницком слышны звуки взрывов — СМИ

Идет очередная беспокойство ночь для Украины.
В ночь на 6 августа в Хмельницком были слышны звуки взрывов.
Об этом сообщает Общественное.Хмельницкий.
По информации мониторинговых каналов, работает ПВО.
Также Воздушные Силы ВСУ сообщают, что ударные БпЛА "Shahed" двигаются в направлении Староконстантинова.
К тому же в Житомирской области есть угроза применения ударных БПЛА "Shahed".
"В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!", — говорится в сообщении киевских властей.
Позже в Хмельницкой области снова были слышны звуки взрывов. Об этом сообщают местные журналисты.
Напомним, что воздушная тревога распространяется по Украине.
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