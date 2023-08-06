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В Хмельницком слышны звуки взрывов — СМИ

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
3441
Время на прочтение
1 мин
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В Хмельницком слышны звуки взрывов — СМИ

Украинским областям угрожают вражеские беспилотники

Идет очередная беспокойство ночь для Украины.

В ночь на 6 августа в Хмельницком были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает Общественное.Хмельницкий.

По информации мониторинговых каналов, работает ПВО.

Также Воздушные Силы ВСУ сообщают, что ударные БпЛА "Shahed" двигаются в направлении Староконстантинова.

К тому же в Житомирской области есть угроза применения ударных БПЛА "Shahed".

"В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!", — говорится в сообщении киевских властей.

Позже в Хмельницкой области снова были слышны звуки взрывов. Об этом сообщают местные журналисты.

Напомним, что воздушная тревога распространяется по Украине.

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Дата публикации
Просмотры
3441
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