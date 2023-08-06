У Хмельницькому чутно звуки вибухів - ЗМІ

Триває чергова неспокій ніч для України.
У ніч проти 6 серпня у Хмельницькому було чути звуки вибухів.
Про це інформує Суспільне.Хмельницький.
За інформацією моніторингових каналів, працює ППО.
Також Повітряні Сили ЗСУ повідомляють, про те, що ударні БпЛА "Shahed" рухаються у напрямку Старокостянтинова.
До того ж у Житомирській області є загроза застосування ударних БпЛА "Shahed".
"У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - йдеться у повідомленні київської влади.
Пізніше на Хмельниччині знову було чутно звуки вибухів. Про це повідомляють місцеві журналісти.
Нагадаємо, що повітряна тривога шириться Україною.
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