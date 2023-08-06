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Ермак провел переговоры с госсекретарем канцелярии президента Польши

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Ермак провел переговоры с госсекретарем канцелярии президента Польши

Глава Офиса президента провел переговоры с представителями власти Польши / Фото: Андрей Ермак/Facebook

Стороны обсудили возможность поставки украинской агропродукции в страны ЕС.

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с государственным секретарем канцелярии президента Польши, а также с руководителем Бюро международной политики Марцином Пшидачем.

В ходе встречи стороны обсудили возможность поставки украинской агропродукции в страны Евросоюза, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В сообщении указывается, что Ермак выразил благодарность польским партнерам за всестороннюю помощь и солидарность с Украиной в противостоянии российским захватчикам. Кроме того, он высоко оценил готовность Польши приобщиться к реализации украинской формулы мира.

Также стороны подробно обсудили вопросы обеспечения экспорта украинского зерна по суше в страны ЕС в условиях продления блокады украинских портов.

В свою очередь Ермак выразил надежду, что страны-соседи Украины воздержатся от введения односторонних ограничительных мер на экспорт украинской агропродукции после 15 сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины (2014-2019) Павел Климкин заявил, что откровенный, даже жесткий разговор между Украиной и Польшей намного полезнее официальных и формальных шагов, которые вредят обеим странам.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Министерство иностранных дел Польши пригласили на разговор посла Украины Василия Зварыча, чтобы "выяснить причины той напряженности, которая сегодня возникла в польско-украинских отношениях".

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Дата публикации
Просмотры
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