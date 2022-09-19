В Карпатах ударил мороз и идет снег

В Карпатах 19 сентября ухудшились погодные условия.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"Внимание!!! Осложнение погодных условий. По состоянию на 09:20, 19.09.2022 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена. Падает снег, оледенение склонов. Температура воздуха -3°С", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.

Читайте также: