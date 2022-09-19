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В Карпатах ударил мороз и идет снег

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В Карпатах ударил мороз и идет снег

Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

На горе Поп Иван ограничена видимость.

В Карпатах 19 сентября ухудшились погодные условия.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"Внимание!!! Осложнение погодных условий. По состоянию на 09:20, 19.09.2022 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена. Падает снег, оледенение склонов. Температура воздуха -3°С", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.

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