В Карпатах ударил мороз и идет снег

На горе Поп Иван ограничена видимость.
В Карпатах 19 сентября ухудшились погодные условия.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.
"Внимание!!! Осложнение погодных условий. По состоянию на 09:20, 19.09.2022 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена. Падает снег, оледенение склонов. Температура воздуха -3°С", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.
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