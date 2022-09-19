Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Карпатах вдарив мороз та падає сніг

Дата публікації
Перегляди
256
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Карпатах вдарив мороз та падає сніг

Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

На горі Піп Іван обмежена видимість.

У Карпатах 19 вересня погіршилися погодні умови.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Увага!!! Ускладнення погодних умов. Станом на 09:20, 19.09.2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена. Падає сніг, обледеніння схилів. Вітер південно-західній 11-12 м/с. Температура повітря -3°С", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень 2022 року.

Читайте також:

Перший сніг у Карпатах

Перший сніг у Карпатах

Повʼязані теми:

Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
256
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація