У Карпатах вдарив мороз та падає сніг

На горі Піп Іван обмежена видимість.
У Карпатах 19 вересня погіршилися погодні умови.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
"Увага!!! Ускладнення погодних умов. Станом на 09:20, 19.09.2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена. Падає сніг, обледеніння схилів. Вітер південно-західній 11-12 м/с. Температура повітря -3°С", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень 2022 року.
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