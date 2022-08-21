В Киеве простились с Русланой Писанкой: воспоминания коллег и друзей

Актрисы и телеведущей не стало в июле – после тяжелой болезни.

В Киеве простились с Русланой Писанкой. Ее прах перевезли из-за границы и вот сегодня в Спасо-Преображенском соборе, так любила Руслана, состоялся чин похорон. Фотографий было две – вместе с Русей – прощались и с ее мамой, ушедшей незадолго до смерти дочери.

Об этом 21 августа говорится в сюжете ТСН.

"Всегда улыбающаяся, когда ей весело. Но и грусть показать не стеснялась. Руслана Пысанка была настоящей. И всем дарила свои искренние эмоции", – говорят корреспонденты ТСН.

На телеэкраны Руслана пришла с новостями о погоде, вспоминают ее коллеги.

Это был фурор. Этого прогноза погоды ждали каждый вечер. А придумал поставить Руслану в кадр известный телеведущий Николай Канишевский.

"В середине 90-х Руслана ворвалась в эфир и поломала все стереотипы украинской ведущей на телеэкране. Эта погода принесла ей первую популярность". – вспоминает Николай Канишевский.

Но Руслана, прежде всего, была актрисой. Ее первая роль в фильме "Москаль-Волшебник".

Затем, в основном, эпизоды, но какие. Вот как ведьма у "Огнем и мечом".

Руслана Писанка бралась за всю работу, но были периоды даже безденежья. Но Руслана ждала и получала предложения. Паркет "Танцев со звездами" для зрителей раскрыл ее по-новому.

Шоу "Твой День" на телеканале 1+1 стало очередным триумиальным возвращением Русланы Пысанки.

"Вокруг Руси все закрутилось. Руся очень четких оценок, очень четких пониманий, что она хочет, что ей нужно, она драматург, она драматург", – рассказывает телеведущий Егор Гордеев.

А еще – аншлаги на спектаклях. Писанка отдавалась по полной: телевидение, театр, съемки в кино. Организм показал, что что-то не так. На одном из спектаклей ей закружилась и она сломала ногу. Оказалось, это было следствием болезни, о которой коллегам Руся не рассказала.

"она говорила: "Я жду возвращения в кадр, у меня еще столько есть чего сказать и сделать", – вспоминает Людмила Барбир.

С больничной койки во время войны Писанка призвала весь мир помогать Украине.

До последнего с Русланой рядом был ее муж Игорь.

"Оптимизм был к киенцу, до последней минуточки был оптимизм, она верила, что все будет хорошо, что просто стало хуже", – вспоминает вдовец Русланы Игорь Исаков.

Сегодня с Русланой и ее мамой Диной прощались. Речи не было. Друзья и коллеги возложили цветы к портретам. Но настоятель храма Александр Драбинко по-светски рассказал, что он вырос на "Погоде" Русланы Писанки.

"Она там и имеет больше возможностей – пусть попросит, чтобы мирное небо всегда засияло над Украиной", – говорит Александр Драбинко, митрополит Переяславский и Вишневский (ВЦУ).

Но Руслана еще вернется к зрителю – в новом фильме "Демоны" Натальи Ворожбит, где Писанка сыграла главную роль. Кино не успели доснять, но режиссер придумает финал.

"Руся там действительно совсем другая, я уверена, она вас удивит приятно", — делится режиссер Наталья Ворожбит.

"Роль, которую она полюбила и как она сама сказала это квантовый скачок по сравнению со всем его творчеством до этого", – говорит Алексей Гончаренко.

Коллеги по театру, по телевидению говорят боль потери легче переживать, когда думаешь, что Руслана просто поехала на гастроли. Она где-то в путешествии.

"Знаете как звезда, когда она взрывается и после нее долго-долго еще идет свет", — говорит режиссер, актер Виктор Андриенко.

Урны с прахом Русланы и ее матери поместили в крипте храма. Эту церковь Руслана Пысанка очень любила.

В последний путь звезду провожают в Спасо-Преображенском соборе. Как поделился мужчина артистки, сегодня похорон не будет, только отпевание. Поскольку еще решаются некоторые вопросы. Как мы писали ранее, Руслану Пысанку похоронят на Байковом кладбище.

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