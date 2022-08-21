У Києві попрощалися із Русланою Писанкою: спогади колег і друзів

Актриси та телеведучої не стало у липні - після тяжкої хвороби.

У Києві попрощалися із Русланою Писанкою. ЇЇ прах перевезли з-за кордону. 21 серпня у Спасо-Преображенському соборі, який так любила Руслана, відбувся чин похорону. Фотографій було дві: разом із Русею прощалися і з її мамою, яка пішла незадовго до смерті доньки.

Про це йшлося в сюжеті ТСН.

"Завжди усміхнена, коли їй весело. Але і сум показати не соромилась. Руслана Писанка була справжньою. І усім дарувала свої щирі емоції", – кажуть кореспонденти ТСН.

На телеекрани Руслана прийшла із новинами про погоду, згадують її колеги.

Це був фурор. Цього прогнозу погоди чекали щовечора. А придумав поставити Руслану у кадр відомий телеведучий Микола Канішевський.

"Всередині 90-х Руслана увірвалася в ефір і поламала всі стереотипи української ведучої на телеекрані. Ця погода принесла їй першу популярність". – згадує Микола Канішевський.

Та Руслана передусім була актрисою. Її перша роль – у фільмі "Москаль-Чарівник".

Потім, переважно, епізоди, але які!.. От як відьма у "Вогнем і мечем".

Руслана Писанка бралась за усю роботу, але були періоди навіть безгрошів"я. Та Руслана чекала і отримувала пропозиції. Паркет "Танців з зірками" для глядачів розкрив її по-новому.

Шоу "Твій День" на телеканалі 1+1 стало черговим тріумфальним поверенням Руслани Писанки.

"Навколо Русі все закрутилось. Руся дуже чітких оцінок, дуже чітких розумінь, що вона хоче, що їй треба, вона драматург", – розповідає телеведучий Єгор Гордєєв.

А ще – аншлаги на виставах. Писанка віддавалась наповну: телебачення, театр, зйомки в кіно. Організм показав, що щось не так. На одному зі спектаклів їй стало зле, вона впала і зламала ногу. Виявилось, це був наслідок хвороби, про яку колегам Руся не розповіла.

"Вона казала: "Я чекаю повернення в кадр, в мене ще стільки є чого сказати і зробити", – згадує Людмила Барбір.

З лікарняного ліжка під час війни Писанка закликала увесь світ допомагати Україні.

До останнього з Русланою поруч був її чоловік Ігор.

"Оптимізм був до кінця, до останньої хвилиночки був оптимізм, вона вірила, що все буде добре, що просто стало гірше", – згадує вдівець Руслани Ігор Ісаков.

Сьогодні із Русланою та її мамою Діною прощались. Промов не було. Друзі і колеги поклали квіти до портретів. Але настоятель храму Олександр Драбинко по-світськи розповів, що він виріс на "Погоді" Руслани Писанки.

"Вона там. І має більше можливостей – хай попросить, щоби мирне небо завжди засяяло над Україною", – говорить Олександр Драбинко, митрополит Переяславський та Вишневський (ПЦУ).

Але Руслана ще повернеться до глядача у новому фільмі "Демони" Наталії Ворожбит, де Писанка зіграла головну роль. Кіно не встигли дозняти, але режисерка придумає фінал.

"Руся там дійсно зовсім інша, я впевнена, вона вас здивує приємно", – ділиться режисерка Наталія Ворожбит.

"Роль, яку вона полюбила, і як вона сама сказала, це квантовий скачок, порівняно з усією її творчістю до цього", – каже Олексій Гончаренко.

Колеги по театру, телебаченню кажуть, що біль втрати легше переживати, коли думаєш, що Руслана просто поїхала на гастролі. Вона десь у подорожі.

"Знаєте, як зірка, коли вона взривається, а після неї довго-довго ще йде світло", – каже режисер, актор Віктор Андрієнко.

Урни із прахом Руслани та її мами помістили у крипті храму. Цю церкву Руслана Писанка дуже любила.

В останню путь зірку проводжають у Спасо-Преображенському соборі. Як поділився чоловік артистки, сьогодні поховання не буде, лише відспівування. Оскільки ще вирішуються певні питання. Як ми писали раніше, Руслану Писанку поховають на Байковому кладовищі.

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