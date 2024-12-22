В Ковеле пьяный сотрудник ТЦК врезался в автомобиль с детьми: видео

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

В городе Ковеле Волынской области произошла авария с участием военнослужащего ТЦК, находившегося за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Видео с места происшествия опубликовали в местных Telegram-каналах.

В комментарии к опубликованным кадрам говорится, что в автомобиле, в который врезался военный, находились дети.

В Ковеле пьяный работник ТЦК врезался в автомобиль с детьми

В воскресенье, 22 декабря, Ковельский РТЦК и СП подтвердил факт ДТП с участием своего сотрудника, который был нетрезвым. В сообщении отметили, что в результате аварии, к счастью, никто не пострадал.

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В Волынском областном ТЦК и СП обещают справедливое наказание для виновника аварии.

“Сотрудники полиции факт ДТП зафиксировали, а виновник будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством: предусмотрено изъятие водительских прав и наложение штрафа за управление в нетрезвом состоянии. Также военнослужащий понесет дисциплинарное взыскание за нарушение воинской дисциплины", – сообщили в учреждении.

Напомним, полиция Киевской области начала служебное расследование по факту инцидента в Вышгороде, когда люди в военной и полицейской форме применили газ против водителя автомобиля.

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