В Кривом Роге 20-летний отчим приковал 7-летнего пасынка в кровати

Мальчик с мамой систематически страдают от домашнего насилия.

В Кривом Роге отчим сковал своего пасынка цепью, чтобы тот не ходил гулять. Ребенок пожаловался в полицию.

Об этом сообщает блогер Алексей Таймурзин.

"В Металлургическом районе 20-летний мужчина приковал 7-летнего пасынка цепью, чтобы тот не смог выйти из дома. А сам, вместе с матерью мальчика ушел в неизвестном направлении", — сообщил блогер.

Он добавил, что в полицию обратился сам мальчик. По словам ребенка, сожитель матери регулярно бьет его и издевается, несмотря на попытки матери защитить его.

Сейчас правоохранители ищут отчима ребенка.

Напомним, что в Днепропетровской области разыскали опасного преступника, связал двух маленьких детей скотчем и начал бить ножом меньшего мальчика. За жизнь ребенка борются врачи. Сергей Федотов, который порезал ребенка, уже задержан.

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