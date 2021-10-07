В Кривом Роге возле школы машина сбила 8-летнего мальчика

Школьник оказался в больнице.

В Кривом Роге возле школы №28 легковой автомобиль соби в 8-летнего мальчика.

Об этом сообщает "Первый Городской".

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По предварительной информации, "ВАЗ" объезжал автобус, припаркованный на обочине. Впрочем, в этот момент на дороге появился школьник, попавший в слепую зону для легковушки. По словам водителя, он так вовремя не среагировал.

Мальчика госпитализировали в одну из местных больниц. У ребенка перелом ноги и ссадинами. Легковушка получила в результате ДТП незначительные деформации. Детали инцидента выясняет полиция.

Как сообщалось, в Житомирской области в селе Романовка произошло ДТП с участием пешехода. 9-летняя девочка, которая выходила из автобуса, попала под колеса авто. Травмирована ребенок госпитализированы в реанимационное отделение больницы.

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