В Кривом Роге возле школы машина сбила 8-летнего мальчика

Школьник оказался в больнице.
В Кривом Роге возле школы №28 легковой автомобиль соби в 8-летнего мальчика.
Об этом сообщает "Первый Городской".
По предварительной информации, "ВАЗ" объезжал автобус, припаркованный на обочине. Впрочем, в этот момент на дороге появился школьник, попавший в слепую зону для легковушки. По словам водителя, он так вовремя не среагировал.
Мальчика госпитализировали в одну из местных больниц. У ребенка перелом ноги и ссадинами. Легковушка получила в результате ДТП незначительные деформации. Детали инцидента выясняет полиция.
Как сообщалось, в Житомирской области в селе Романовка произошло ДТП с участием пешехода. 9-летняя девочка, которая выходила из автобуса, попала под колеса авто. Травмирована ребенок госпитализированы в реанимационное отделение больницы.