У Кривому Розі поблизу школи авто збило 8-річного хлопчика

Школяр опинився у лікарні.

У Кривому Розі поблизу школи №28 легковий автомобіль збив 8-річного хлопчика.

Про це повідомляє "Перший Міський".

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За попередньою інформацією, "ВАЗ" об'їжджав автобус, що був припаркований на узбіччі. Утім, в цей момент на дорозі з’явився школяр, що потрапив до сліпої зони для легковика. За словами водія, він тому вчасно не зреагував.

Хлопчика шпиталізували до однієї з місцевих лікарень. У дитини перелом ноги та саднами. Легковик отримав в результаті ДТП незначні деформації. Деталі інциденту з’ясовує поліція.

Як повідомлялося, у Житомирській області у селі Романівка сталася ДТП за участю пішохода. 9-річна дівчинка, яка виходила з автобуса, потрапила під колеса авто. Травмована дитина ушпиталена до реанімаційного відділення лікарні.

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