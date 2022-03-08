В Мариуполь выехали автобусы для эвакуации людей (видео)

В Мариуполь выехали автобусы для эвакуации людей (видео)

Автобусы выехали из Запорожья.

В Мариуполь уже выехали автобусы, чтобы эвакуировать оттуда местных жителей. Также отправлен гуманитарный груз.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram.

"В Мариуполь выехали автобусы, чтобы эвакуировать людей", — сообщил он.

Напомним, Верещук рассказала об открытии гуманитарного коридора для Сум.

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