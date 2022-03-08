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До Маріуполя виїхали автобуси для евакуації людей (відео)

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Автобуси виїхали із Запоріжжя.

До Маріуполя вже виїхали автобуси, щоб евакуювати звідти місцевих мешканців. Також відправлено гуманітарний вантаж.

Про це повідомив заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко у Telegram.

«У Маріуполь виїхали автобуси, щоб евакуювати людей», - повідомив він.

Нагадаємо, Верещук розповіла про відкриття гуманітарного коридору для міста Суми.

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