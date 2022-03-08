До Маріуполя виїхали автобуси для евакуації людей (відео)

Автобуси виїхали із Запоріжжя.
До Маріуполя вже виїхали автобуси, щоб евакуювати звідти місцевих мешканців. Також відправлено гуманітарний вантаж.
Про це повідомив заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко у Telegram.
«У Маріуполь виїхали автобуси, щоб евакуювати людей», - повідомив він.
Нагадаємо, Верещук розповіла про відкриття гуманітарного коридору для міста Суми.
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