В Мариуполе расцветает буллинг в школах: подробности

В оккупированном Мариуполе растет буллинг среди детей и учителей.

Об этом идет речь на сайте Мариупольского городского совета.

Родители школьников жалуются, что в школах нет уважения со стороны учителей к детям.

"Все дети жалуются. С этими учителями разговаривали (очень грубое и хамовитое лицо), классному руководителю говорили. Проблема не решается", — написала одна из матерей.

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Также, по словам местных, учителями берут кого угодно, несмотря на квалификацию, ведь их просто не хватает.

"А вот в школе №21 дети сталкиваются с буллингом от учеников старших классов. Так, ученики 9-го класса издевались над 10-летней девочкой. Требовали деньги и толкали", — говорится в сообщении.

В Мариуполе некоторые укрепления частично сохранились еще от украинских защитников. Однако сейчас их восстанавливают и приводят в боеспособное состояние.

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