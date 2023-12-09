У Маріуполі розквітає булінг в школах: подробиці

В окупованому Маріуполі зростає булінг серед дітей та вчителів.

Про це йдеться на сайті Маріупольської міської ради.

Батьки школярів скаржаться, що в школах немає жодної поваги з боку вчителів до дітей.

"Всі діти скаржаться. З цими учителями розмовляли (дуже груба і хамовита особа), класному керівнику говорили. Проблема не вирішується", - написала одна з матерів.

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Також, за словами місцевих, вчителями беруть кого завгодно, не зважаючи на кваліфікацію, адже їх просто не вистачає.

"А ось у школі №21 діти стикаються з булінгом від учнів старших класів. Так, учні 9-го класу знущалися над 10-річною дівчинкою. Вимагали гроші та штовхали", - вказано в повідомленні.

Додамо, у Маріуполі деякі укріплення частково збереглися ще від українських оборонців. Проте зараз їх поновлюють і приводять у боєздатний стан.

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