В Минобороны прокомментировали ситуацию с очередями в ТЦК

С самого начала была создана возможность в ТЦК корректировать свой график работы и соответственно был проведен инструктаж людей, являющихся операторами ТЦК. Наверное, в данной ситуации разработать единый алгоритм сложно из-за того, что количество людей, пропускная способность ТЦК по всей стране и в разных населённых пунктах отличается.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

Также он подчеркнул, что Сухопутные войска и министерство работают над тем, чтобы улучшить работу системы.

"В то же время, жалобы от тех людей, которые хотели мобилизоваться, которые хотели приобщиться к Силам обороны практически не поступали. Конечно, есть разные ситуации и разный поток людей в разных ТЦК, но 69 тысяч уже обновили свои данные в ТЦК и СП при потому, что, например, в том же "Резерве+" более 1,2 миллиона украинцев это сделали", – объяснил он.

То есть нагрузка на ТЦК все-таки не так велика, что было, если бы не было создано дополнительных сервисов.

Напомним, кому точно не нужно обновлять военно-учетные данные.

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