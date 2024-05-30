Черги до ТЦК та скарги військовозобов’язаних: у Міноборони прокоментували ситуацію

Від початку було створено можливість у ТЦК коригувати свій графік роботи й відповідно було проведено інструктаж людей, які є операторами ТЦК. Напевно, в даній ситуації розробити єдиний алгоритм складно через те, що кількість людей, пропускна здатність ТЦК по всій країні і в різних населених пунктах відрізняється.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

Також він наголосив, що Сухопутні війська і міністерство працюють над тим, аби поліпшити роботу системи.

"В той же час, скарги від тих людей, які хотіли мобілізуватися, які хотіли залучитися до Сил оборони практично не надходили. Звісно, є різні ситуації і різний потік людей в різних ТЦК, але 69 тисяч вже оновили свої дані в ТЦК та СП при тому, що, наприклад, в тому ж "Резерві+" понад 1,2 мільйона українців це зробили", – пояснив він.

Тобто навантаження на ТЦК все-таки не така велике, що було, якби не було створено додаткових сервісів.

Нагадаємо, кому точно не потрібно оновлювати військово-облікові дані.

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