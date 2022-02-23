В Минздраве разрешили открывать флакон с COVID-вакциной для одного пациента

В Минздраве разрешили открывать флакон с COVID-вакциной для одного пациента

Каждая вакцина против COVID-19 содержит определенное количество доз.

В Украине врачи могут открывать флакон с многодозной вакциной против COVID-19 для одного пациента.

То есть им не нужно ждать, пока соберется необходимое количество людей для прививки.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в ходе брифинга 23 февраля.

"Для украинцев эта норма означает два существенных момента: никаких ожиданий, пока соберется нужное количество людей, и возможность выбрать любую вакцину, независимо от того, на сколько людей рассчитан флакон", – сказал он.

Каждая вакцина против COVID-19 содержит определенное количество дозировок.

Во флаконе вакцины Moderna – 10 доз для первичной прививки и 20 доз для бустера.

Каждый флакон AstraZeneca содержит 10 доз, а вакцины Comirnaty/Pfizer – 6 доз (после необходимого разведения).

В то же время однодозная только вакцина СoronaVac.

Напомним:

В Украине по состоянию на утро 23 февраля 2022 зафиксировано 25 062 новых случая коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 297 человек, 37 432 пациента выздоровели. За последние сутки число заболевших выросло более чем на 25 тысяч.

Коронавирус в Украине: темпы заболеваемости начали спадать

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