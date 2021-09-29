В Николаевской области исчезла школьница: приметы

Ребенок не выходит на связь с родными.
В Николаевской области разыскивается 11-летняя Прибелко Анна Александровна.
Как сообщили в полиции, девушка ушла из дома по ул. Потемкинской и до сих пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 150 см, волосы темные, стрижка "каре", глаза карие.
Была одета в красную куртку, юбку и кроссовки.
Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение несовершеннолетней или предоставить другую информацию, сообщить в отделение полиции № 1 Николаевского районного управления (Центральный ОП) по адресу: ул. Декабристов, 8, тел. (0512) 53-12-71, 102.
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