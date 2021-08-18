В Одессе хотят начать учебный год с 20 сентября: что случилось

В Одессе хотят начать учебный год с 20 сентября: что случилось

Решение связано с туристическим сезоном в области.

Глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий предложил перенести начало учебного года с 20 сентября "для максимального использования туристического потенциала южного региона".

Об этом было сообщено во время рабочего заседания, сообщает ОГА.

Гриневецкий считает, что отсрочка начала обучения поможет максимально использовать туристический потенциал области во время "бархатного сезона".

Дело в том, что за последние десятилетия климатические условия изменились и теперь туристы начинают приезжать в Одессу не в мае, а в июне. Многие из них планируют свой отдых на сентябрь-октябрь.

"Таким образом, с целью максимального использования туристических ресурсов и увеличение доходной части местных и региональных бюджетов предлагается продлить летний сезон до 20 сентября, что требует соответствующих изменений в Закон Украины "О среднем образовании", согласно которому учебный процесс в учреждениях среднего образования должен длиться не менее 175 учебных дней. Следует отметить, что практика переменного расписания начале учебного года (в зависимости от региона и климатических условий) является весьма распространенной за рубежом, в частности, в Болгарии, Грузии, Испании, Италии, Нидерландах, Румынии, США", — говорится в сообщении ОГА.

Ранее стало известно, что в новом учебном году одесским школьникам не хватит не только учебников, но и парт.

Так, в настоящее время полностью обеспечены книгами только ученики с первого по третий классы. А вот детям с пятого по седьмой класс не хватает около 20% учебников. Город получил необходимое финансирование только в июле этого года и в мэрии не успели закрыть все тендеры. Приблизительные сроки поставки всех парт — до 31 октября.

Напомним, в эфире "Сніданок з 1+1" рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, что в начале учебного года — с сентября — школы начнут образовательный процесс в полноформатном режиме.

Как сообщалось, с 1 сентября в школьных блюдах будет ограниченное количество соли, сахара и жиров. Соответствующее решение принял Кабинет Министров. В рационе школьников появится больше мяса, молочных продуктов, фруктов, орехов, семян растений. Также правительство установило норму калорийности завтрака — 25-30% от суточной потребности, обеда — 30-45%.

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