В Одессе мужчина приютил человека на комендантский час и погиб

В Одессе полиция задержала мужчину, который признался в убийстве незнакомца, пригласившего его переждать комендантский час у себя дома.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

28-летний мужчина рассказал полиции, что, увидев на улице незнакомца, спросил его, где можно остаться на время комендантского часа, на что тот пригласил его к себе. В квартире они начали выпивать, после чего поссорились. Во время ссоры мужчина ударил 46-летнего владельца жилья девять раз ножом.

Переночевав в квартире, утром он поехал домой. Там мужчина сжег одежду и обувь, в которой находился, но впоследствии решил позвонить в полицию и все рассказать.

Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. За это ему грозит от семи до пятнадцати лет заключения.

Напомним, в Одесской области мужчина во время ссоры ударил гражданскую жену ножом в грудь. Женщина скончалась от кровопотери.

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