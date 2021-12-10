В Одессе правоохранители накрыли два мошеннических call-центра: как обманывали людей

Правоохранители отмечают: ни при каких обстоятельствах нельзя разглашать реквизиты платежных карт.
В Одессе правоохранители накрыли два мошеннических call-центра. Из них преступники обзванивали клиентов зарубежных банков и обманным путем выпытывали персональную информацию.
Об этом сообщили в пресс-службе Киберполиции Украины.
Как стало известно, call-центры мошенники разместили в арендованных офисных помещениях. В них они завезли компьютерную технику, мобильную связь и телефонию.
"Представляясь работниками этих учреждений, людям сообщали, что с их платежных карт якобы кто-то снимает деньги, поэтому, чтобы прекратить несанкционированное вмешательство, им нужна информация о сроке действия карт, CVV-кода и ПИН-кода. Как только граждане предоставляли злоумышленникам конфиденциальные данные, те с помощью специального программного обеспечения снимали с них средства", — рассказали в пресс-службе Киберполиции Украины.
В ходе следственных действий правоохранители провели обыски и отправили на экспертизу более полусотни единиц компьютерной техники, мобильных телефонов и черновых записей.
"В настоящее время правоохранители снимают информацию с изъятой техники, устанавливают всех обманутых граждан и сумму нанесенного им ущерба. Отмечаем: ни при каких обстоятельствах нельзя разглашать реквизиты платежных карт даже работникам банковских учреждений. Если кто-то пытается завладеть этой информацией, оповещайте полицию. У нее есть специалисты по разоблачению подобных мошенников", — добавили в Киберполиции Украины.
Напомним, что в Киеве пьяный 20-летний водитель на BMW убегал от патрульных.
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