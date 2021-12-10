В Одесі правоохоронці накрили два шахрайські call-центри: як дурили людей

В Одесі правоохоронці накрили два шахрайські call-центри: як дурили людей

Правоохоронці наголошують: за жодних обставин не можна розголошувати реквізити платіжних карток.

В Одесі правоохоронці накрили два шахрайські call-центри. З них злочинці обдзвонювали клієнтів закордонних банків та обманним шляхом випитували у них персональну інформацію.

Про це повідомили у пресслужбі Кіберполіції України.

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Як стало відомо, call-центри шахраї розмістили в орендованих офісних приміщеннях. До них вони завезли комп'ютерну техніку, мобільний зв'язок та телефонію.

“Представляючись працівниками цих установ, людям повідомляли, що з їхніх платіжних карток нібито хтось знімає гроші, тому, аби припинити несанкціоноване втручання, їм потрібна інформація щодо строку дії карток, CVV-коду та ПІН-коду. Щойно громадяни надавали зловмисникам конфіденційні дані, ті за допомогою спеціального програмного забезпечення знімали з них кошти”, — розповіли в пресслужбі Кіберполіції України.

У ході слідчих дій правоохоронці провели обшуки та відправили на експертизу понад півсотні одиниць комп'ютерної техніки, мобільні телефони та чорнові записи.

“Наразі правоохоронці знімають інформацію з вилученої техніки, встановлюють всіх ошуканих громадян та суму завданих їм збитків. Наголошуємо: за жодних обставин не можна розголошувати реквізити платіжних карток навіть працівникам банківських установ. Якщо хтось намагається заволодіти цією інформацією, сповіщайте поліцію. Вона має фахових спеціалістів з викриття подібних шахраїв”, — додали в Кіберполіції України.

Нагадаємо, що у Києві п'яний 20-річний водій на BMW втікав від патрульних.

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